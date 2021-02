L'Institut royal météorologique émet d'ailleurs un avertissement au brouillard, qui pourrait limiter la visibilité à moins de 200 mètres par endroits, et aux conditions glissantes en raison des plaques de givre qu'il pourrait provoquer par endroits. La mise en garde s'étend sur une bonne partie de la matinée et vaut pour l'ensemble de la Flandre, à l'exception de la Côte et du Limbourg, et pour Bruxelles et le Brabant wallon. Au fil de la journée, les nuages se dissiperont ensuite et laisseront place à de larges éclaircies. Sur l'ouest et le nord du pays, la nébulosité pourrait persister jusqu'en fin d'après-midi. Le thermomètre affichera 6 ou 7 degrés en Haute Belgique et en bord de mer à localement 11 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré et soufflera de direction est à nord-est.

Ce dimanche soir, le temps sera temporairement serein à peu nuageux sur toutes les régions. Dans le courant de la nuit, des nuages bas devraient à nouveau se former avec de la brume voire du brouillard et ce, essentiellement en Basse et Moyenne Belgique. En Ardenne et en Lorraine belge, le ciel restera serein. Les minima seront généralement compris entre -2 et 2 degrés. Dans certaines vallées ardennaises, on pourra toutefois relever des températures jusqu'à -6 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est.

Lundi, le temps sera sec et ensoleillé après la dissipation de la grisaille matinale. Les températures oscilleront entre 9 et 13 degrés.

Mardi, le soleil sera encore généreux et le mercure grimpera jusqu'à 15 degrés.

Le temps deviendra plus nuageux en seconde partie de semaine, avec un net rafraîchissement et des précipitations.