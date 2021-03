La journée de mardi débutera sur une note humide, avec de faibles pluies voire quelques chutes de neige (fondante) sur les hauteurs de l'Ardenne. Le pays se divisera ensuite entre des averses sur la moitié est et un temps redevenu sec sur l'ouest, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre indiquera jusqu'à 3°C en Hautes Fagnes et 9°C dans l'ouest du territoire, sous un vent modéré.

Le risque d'averses s'estompera dans la soirée et la nébulosité deviendra variable. Des nuages reviendront toutefois en cours de nuit par l'ouest, à l'approche d'une perturbation, mais le temps devrait rester sec. De la brume et du brouillard pourraient se former notamment en Ardenne.

Les minima oscilleront entre 0°C en Haute Belgique et 4°Cà la mer, sous un vent souvent faible.