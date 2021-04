Les maxima seront compris de 9 à localement 15 degrés. Ce lundi soir et cette nuit, des voiles d'altitude plus nombreux envahiront le pays à partir du nord-ouest et s'étendront à l'ensemble des régions. L'IRM ne prévoit pas de précipitations. Les minima seront compris entre localement -5 degrés en Hautes-Fagnes et +4 degrés au littoral avec des valeurs proches de +1 ou +2 degrés dans le centre du pays.

Mardi, le temps restera sec et ensoleillé malgré quelques nuages élevés. Les maxima se situeront autour de 15 ou 16 degrés dans le centre du pays, entre 12 et 14 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et proches de 13 degrés au littoral.

Mercredi, le temps devrait rester généralement sec et d'abord ensoleillé. Dans le courant de l'après-midi, les champs nuageux deviendront plus nombreux à partir du sud et, en fin de journée, une première averse pourrait déjà se produire surtout dans le sud-est du pays. Ce risque d'une averse s'étendra à l'ensemble des régions dans le courant de la nuit. Les maxima seront proches de 11 degrés en bord de mer, 14 degrés en haute Ardenne et 17 degrés dans le centre.