Pour cet après-midi, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit un temps sec et généralement ensoleillé sur l'ensemble du pays.

Quelques nuages cumuliformes sont possibles, surtout dans l'extrême-sud, et des voiles d'altitude de plus en plus nombreux sont attendus. Les maxima se situeront entre 11 et 15°C sous un vent faible à modéré. Ce soir, le temps sera sec et peu nuageux en première partie de nuit. Par la suite, de la brume, des bancs de brouillard locaux ou des nuages bas pourront se former sur certaines régions. Les minima seront compris entre 1°C, dans les vallées des Hautes Fagnes, et 6°C, ailleurs, sous un vent faible ou parfois modéré.

Mercredi, le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies. Le temps restera sec, excepté peut-être dans le sud-est, où une averse pourra se développer localement. Les maxima seront très doux avec des valeurs comprises entre 12 et 17°C. Le vent sera souvent modéré, puis faible en fin de journée.

Jeudi, il fera d'abord couvert avec un risque de faibles pluies, surtout dans le nord et le centre du pays. Quelques éclaircies subsisteront encore dans le sud. Dans le courant de la journée, la nébulosité abondera, avec quelques faibles pluies ou averses. Les maxima seront proches de 11°C à la côte, autour de 13°C dans le centre et jusqu'à 15°C en Lorraine belge. Le vent restera d'intensité faible.

Vendredi de nombreux champs nuageux seront encore attendus, avec le risque d'une averse. Les éclaircies devraient néanmoins revenir en cours de journée. Les maxima ne dépasseront pas les 11°C dans la moitié nord-ouest. Dans le sud du pays, ils atteindront les 14°C.

Samedi, il fera sec, sous un ciel partiellement nuageux. L'après-midi, les éclaircies s'élargiront. Il fera plus frais, avec des maxima de 6 à 10°C sous un vent encore désagréable de secteur est.

Dimanche à l'aube, de faibles gelées seront même possibles. En journée, le temps sera ensoleillé, avec des maxima de 5 à 10°C. Le vent sera modéré à fort.

Lundi verra un temps encore ensoleillé et toujours aussi frais, avec des maxima proches de 10°C dans le centre tandis que le soleil sera plus généreux, mardi, avec des maxima proches de 12°C et un peu moins de vent.