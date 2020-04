La journée de mercredi débutera sous des champs nuageux encore bien présents avec quelques pluies ou averses par endroits, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le temps deviendra ensuite partiellement nuageux depuis le sud-ouest et généralement sec mais toujours avec un risque d'averses localisées. L'après-midi restera nuageuse avec des pluies sur l'ouest du pays. Les températures seront comprises entre 13°C à la côte et 18°C dans l'intérieur du pays. En soirée et dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel sera toujours couvert avec des périodes pluvieuses. Le mercure affichera entre 5 et 9°C. Des rafales de vent entre 40 et 55km/h seront possibles.

Jeudi, le temps sera encore pluvieux sur le nord et l'est du pays avec un ciel couvert de champs nuageux. Le temps devrait redevenir sec après quelques averses localisées. Le risque d'averses plus actives et potentiellement accompagnées d'orage devrait augmenter dans le courant de l'après-midi. Les maxima seront compris entre 12°C en Haute Ardenne et 17°C en Campine.

Ce même type de temps nous accompagnera tout au long de la semaine. Vendredi, le ciel sera, à nouveau, couvert avec un risque d'averses. Les températures oscilleront entre 10 et 15°C.

Le week-end, le temps devrait être plus sec. Les températures ne devraient par contre pas dépasser les 13°C samedi. Dimanche, le thermomètre devrait monter jusqu'à 16°C dans le centre.