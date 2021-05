Le temps sera venteux et la nébulosité souvent variable avec un risque de quelques averses ce vendredi, selon les prévisions de l'IRM.



Les maxima seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés en Campine. Le vent de sud-ouest deviendra assez fort à fort dans l'ouest du pays, et même très fort à la mer. Les rafales de vent atteindront 70 à 80 km/h dans l'intérieur des terres et autour de 90 km/h au littoral.



Vendredi soir, quelques averses pourront encore se développer, surtout dans le centre et le sud-est du pays où un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Le temps deviendra ensuite temporairement sec.



En cours de nuit, la nébulosité et le risque de précipitations augmentera à partir de l'ouest. Les minima varieront de 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent restera fort avec des rafales de 50 à 70 km/h.