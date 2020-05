Le temps sera souvent ensoleillé vendredi après-midi avec par endroits des nuages cumuliformes, principalement dans le centre et près des Pays-Bas, selon les prévisions de l'IRM.

Les maxima seront compris entre 12 degrés à la mer et en Hautes Fagnes, et 16 ou 17 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré de nord à nord-nord-est. Ce soir, quelques nuages traîneront encore sur la partie centrale du pays alors que les éclaircies seront larges sur les autres régions. En cours de nuit, le ciel se dégagera avant le retour de nuages bas sur l'ouest et le nord-ouest. Les minima ne dépasseront pas 0 degré en Haute Ardenne et 6 degrés à la mer. Le vent sera faible de secteur nord puis de direction variable, ou d'ouest à la côte.

Samedi, le temps sera encore sec. Des champs nuageux seront d'abord présents dans la moitié nord-ouest et s'étendront à la plupart des régions, excepté dans l'extrême sud-est, l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 13 degrés à la mer et 18 degrés en Lorraine Belge, sous un vent faible de direction variable puis modéré d'ouest à nord-ouest.

Dimanche, le temps restera sec avec un ciel d'abord bien dégagé en matinée. En cours de journée, quelques nuages cumuliformes se formeront dans l'intérieur du territoire. Les maxima se situeront entre 15 et 19 degrés.