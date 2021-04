Les maxima varieront entre 10 degrés dans les Hautes Fagnes et 16 degrés en Gaume. Le vent sera quant à lui généralement modéré de secteur nord-est, parfois assez fort l'après-midi le long du littoral. La nuit prochaine, les minima s'échelonneront entre -4 degrés en Ardenne et +5 degrés en bord de mer.

Dimanche, le temps sera sec avec, en alternance, des périodes ensoleillées et des champs nuageux. Les maxima se situeront entre 8 degrés dans les Hautes Fagnes et 12 degrés en Gaume. Le vent sera modéré dans l'intérieur des terres, et parfois assez fort à la Côte, de secteur nord-est.