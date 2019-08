Le temps restera chaud et ensoleillé dimanche avec parfois des nuages d'altitude.

Les maxima grimperont de 27 ou 28 degrés à la côte et sur les hauteurs de l'Ardenne, à 29 à localement 32 degrés dans les autres régions. Ce soir et cette nuit, le ciel sera serein. Dans l'est, il y aura un risque de brumes. Les minima seront compris entre 13 et 17 degrés, sous un vent faible de secteur est ou de direction variable.

La journée de lundi sera à nouveau estivale et chaude avec des maxima de 26 ou 27 degrés sur les hauteurs ardennaises et autour de 30 ou 31 degrés en Basse Belgique. Le temps sera généralement ensoleillé mais, l'après- midi et en soirée, quelques orages localisés pourraient se développer dans l'est du pays. Une brise de mer se lèvera à la côte durant l'après-midi.