La journée débutera sous de larges éclaircies lundi. Quelques nuages bourgeonneront dans le ciel au fil des heures, mais le temps devrait rester serein dans la plupart des régions, selon les prévisions de l'IRM.

Seules quelques averses en provenance des Pays-Bas pourraient déborder sur le nord du pays, mais sous une forme atténuée. Le thermomètre affichera 17 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 19 en bord de mer et 21 en Campine, sous un vent faible à modéré qui soufflera d'ouest à nord-ouest. La nuit prochaine sera calme et à nouveau très fraîche avec un ciel peu nuageux. En seconde partie de nuit, la nébulosité deviendra plus abondante sur le nord du pays avec possibilité de quelques gouttes. Les minima seront compris entre 6 et 9 degrés en Ardenne, 10 et 12 en Flandre et 14 en bord de mer. Le vent s'orientera au sud-ouest et sera faible, puis parfois modéré en seconde partie de nuit. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il sera faible et de direction variable.

Mardi, le temps sera assez doux et parfois nuageux avec un risque de faible pluie.