Il fera sec et ensoleillé ce samedi, avec des maxima compris entre 21 degrés en Hautes Fagnes et 25 à 26 degrés ailleurs, selon les prévisions de l'IRM.

Le vent sera modéré et soufflera de secteur sud-est. Pendant la nuit, les nuages deviendront plus nombreux à partir du sud. Il fera très doux avec des minima compris entre 10 degrés en Ardenne et 17 degrés dans le centre. Le vent restera modéré et de secteur sud-est.

Dimanche, la journée débutera sous le soleil, mais le risque de pluie et d'averses augmentera