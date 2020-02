Fedasil souhaite ouvrir, durant le printemps, un centre d'accueil pour mineurs non accompagnés dans l'ancienne résidence pour personnes âgées De Lasne à Terlanen (Overijse), indique cette commune brabançonne jeudi.

L'installation pourra accueillir 80 jeunes de 15 à 18 ans arrivés en Belgique sans leurs parents et ayant demandé une protection internationale. En 2015, 47 mineurs non accompagnés avaient déjà séjourné dans ce même bâtiment durant six mois. Comme à l'époque, le but est que les jeunes y restent jusqu'à ce que leur demande d'asile soit clôturée. Une équipe d'une quarantaine de personnes sera disponible 24h/24 pour les accompagner juridiquement, psychosocialement et médicalement.

La bourgmestre Inge Lenseclaes (Overijse2002-N-VA) ignore combien de temps le centre d'accueil restera ouvert cette fois-ci. "Cela dépend de l'afflux de mineurs non accompagnés", explique-t-elle.

Comme en 2015, Fedasil tentera de mettre en places des cours OKAN (enseignement d'accueil pour les enfants de langues étrangères) dans les écoles de la région.

Fedasil, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, organisera une session d'informations sur le projet dans le bâtiment le 20 février.