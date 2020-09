Elle prévoit notamment l'engagement de patrouilles supplémentaires, des contrôles d'identité plus réguliers, et la fermeture de certaines rues à haut risque quand cela s'avère nécessaire. Depuis 2017, 66 attaques à la grenade ou tirs probablement liés à des règlements de compte dans le milieu des stupéfiants ont été recensés à Anvers. Ces faits entraînent rarement des blessés. Il s'agit souvent de manoeuvres d'intimidation ou d'une façon d'attirer l'attention de la police sur des bandes rivales. Ces dernières semaines, la violence a augmenté.

La police locale appelle aujourd'hui à une action à grande échelle et de longue durée afin de ramener un sentiment de sécurité en ville et d'éviter de plus grands troubles de l'ordre public. "Pendant une très longue période, nous allons au quotidien mener des actions visibles et moins visibles", a commenté le chef de corps Serge Muyters. "Cette intervention constituera notre priorité absolue."

La "Ronde de Nuit" consistera notamment à augmenter les contrôles de comportements suspects à l'aide de patrouilles supplémentaires et à mettre en place des unités drogue et des équipes de quartiers pour "perturber complètement" le trafic de drogue nocturne. Des rues qui présentent un haut risque d'attentat pourront être fermées si besoin. Les riverains et visiteurs pourront entrer dans ces artères après contrôle. La police anversoise entend aussi collaborer pleinement avec la police judiciaire fédérale et le parquet afin de s'attaquer aussi à la dimension internationale du trafic de drogues.

"Nous ne pouvons pas promettre qu'avec cela nous allons éviter tout incident dans le futur", a reconnu le bourgmestre. "Mais nous prenons toutes nos responsabilités afin de garantir la sécurité de l'Anversois. Je compte aussi sur l'engagement des autorités supérieures pour donner à la police fédérale et au parquet à Anvers les moyens nécessaires pour mener à bien le travail pour lequel ils sont compétents."

Bart De Wever est également revenu sur les résultats déjà engrangés par les forces de l'ordre de sa Ville contre les criminels de la drogue. Depuis 2012, plus de 7.000 trafiquants de drogue ont été interpellés et mis à la disposition de la justice. Les délits qui sont souvent liés au milieu des stupéfiants, comme les vols avec violence, les vols de sac à main et les cambriolages ont également reculé.