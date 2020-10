Un professeur d'une école molenbeekoise écarté pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves Société M. L.

© DR

La commune - et pouvoir organisateur - a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de l'enseignant. Ce n'est pas tant le fait d'avoir montré des caricatures du prophète qui justifie sa décision mais le fait de l'avoir fait sans contextualisation pédagogique claire et, plus grave selon la commune, d'avoir montré une caricature obscène dans laquelle on voit des parties génitales. Explications.