Les professionnels de la santé (infirmiers, généralistes, kinés, psychologues,...) des maisons médicales qui ont du temps peuvent se porter volontaires pour venir en aide aux maisons de repos, indique la Fédération des maisons médicales, qui collabore avec Médecins sans frontières pour les former.

La Fédération des maisons de médicales (FMM) centralise les offres d'aide et les demandes précises de chaque maison de repos. La coordination s'organise par régions: Bruxelles, Namur, Brabant wallon, Luxembourg, Hainaut et Liège. MSF de son côté met en place des formations pour les volontaires, pour leur donner "des outils sélectionnés pour aller droit au but", explique Fanny Dubois, secrétaire générale de la FMM. Les formations portent notamment sur l'hygiène, la logistique, la réorganisation des lieux, le matériel,... Ce soutien est opérationnel depuis mercredi à Bruxelles et débutera lundi en Wallonie.