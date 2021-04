Ce mardi, dans la nouvelle émission quotidienne "Il faut qu'on parle de vous " diffusée sur DH Radio, la chercheuse et professeure d'immunologie Muriel Moser a partagé ses réflexions personnelles sur la pandémie actuelle.

Au micro de Maxime Binet, la scientifique a fait part de son avis sur les décisions prises par les autorités, et notamment sur la communication politique du Premier ministre Alexander De Croo et de son ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke. L'experte a également affiché son optimisme quant aux progrès de la science et a exhorté ses concitoyens à se faire vacciner. "Le vaccin est la seule façon de sortir de la crise, sans aucun doute", a-t-elle notamment martelé.

