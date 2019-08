Les dirigeants de l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) ont rencontré jeudi la ministre wallonne des Affaires intérieures, Valérie De Bue. Ils discuteront dans les prochains jours avec la tutelle du profil de fonction d'un futur conseiller général, dont ils maintiennent la nécessité au regard des enjeux qui attendent l'intercommunale. Lundi, la ministre a annulé une série de décisions du conseil d'administration de l'ISPPC, notamment la création d'un poste de conseiller général, sorte de numéro 2 de l'intercommunale, qui semblait taillé sur mesure pour l'un des administrateurs, Thomas Salden, demi-frère de l'ex-président du MR, Olivier Chastel. Tant les conditions requises que la durée de l'appel à candidatures ont suscité la controverse.

L'ISPPC a tenu à rencontrer la ministre MR. "L'entretien, qui a duré 2h30, fut fructueux et a permis de dégager des pistes pour la majorité des points évoqués", a souligné l'intercommunale dans un communiqué.

La "mise à jour de l'organigramme de l'ISPPC", dont la création d'un poste de conseiller général, se justifie "en regard des défis que l'Intercommunale et ses différents pôles (hôpitaux, crèches, maisons de repos et de soins, accueil de l'enfance et formations) souhaitent relever dans les prochaines années et au contexte du secteur hospitalier dans son ensemble", souligne-t-elle.

Le profil de fonction sera discuté dans les prochains jours avec la tutelle régionale.

Les mesures de Mme De Bue concernaient également les rémunérations des directeurs. L'ISPPC réfute l'affirmation d'une augmentation de 40% mais "reconnaît toutefois avoir manqué de précision dans la motivation de la mise en conformité des packages salariaux". Désormais, les augmentations ne seront plus uniformes mais étudiées au cas par cas.

"Il y a lieu de préciser que, ces dernières années, plusieurs postes de direction n'ont pas été remplacés et que le pack rémunératoire global de la Direction a même diminué", a-t-elle ajouté.