Une fausse information circule sur le Web. L’Institut Vias est formel : il ne faut pas passer d’examen médical pour faire renouveler son permis de conduire.

Le courrier pollue les boîtes mails et les murs de réseaux sociaux à intervalle régulier. "À chaque renouvellement du permis, une visite médicale sera obligatoire […] avec le nouveau permis, ils vont essayer d’éliminer le plus de conducteurs possible […] Faites passer l’information surtout aux personnes vieillissantes qui seront les plus touchées", peut-on lire dans un mail qui circule massivement sur le Web et effraye de nombreux usagers.

C’est un hoax : autrement dit, un faux !

"Nous recevons régulièrement des courriers à cause d’un hoax qui circule et qui fait croire aux gens qu’ils devront passer un examen médical s’ils renouvellent leur permis", nous informe Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias. "C’est absolument faux, on ne sait pas trop d’où il vient mais il fait tache d’huile. Ce hoax revient à intervalles réguliers chaque année. C’est dommageable car certaines personnes n’osent plus renouveler leur permis. Or, c’est une simple formalité et aucun examen médical n’est réclamé. Ce n’est absolument pas un projet dans l’air du temps. Cela n’a aucune efficacité en matière de sécurité routière. Les Pays-Bas l’avaient imposé mais ils font marche arrière."