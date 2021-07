Le taux de reproduction du virus remonte de manière notable pour passer à 1,1 ce jeudi. Doit-on s’en inquiéter ?

"On sait que quand il est inférieur à 1, cela signifie que l’épidémie tend à ralentir. Et ce qu’on voit ici depuis quelques jours, c’est que le nombre de nouveaux cas augmente de manière assez importante. Un chiffre qui est toutefois exagéré car on teste massivement en ce moment, les tests sont en effet en hausse de 50 % car beaucoup de voyageurs sont testés et certains sont positifs."

Entre le 28 juin et le 4 juillet, 572 personnes ont été contaminées en moyenne chaque jour, soit 70 % de plus que la semaine précédente. La hausse risque-t-elle de s’intensifier dans les jours à venir ?

"Avec les déplacements de personnes et le variant Delta, c’est possible. On assiste à une hausse réelle des cas mais ce qui est à prendre en compte, c’est que ça se traduit par une stabilisation des hospitalisations, et ces dernières risquent d’augmenter peu à peu. Mais ce n’est pas choquant et cela est prévu par les différents modèles scientifiques. De plus, nous avons beaucoup assoupli les mesures le 9 juin dernier et le variant circule beaucoup donc on pouvait s’attendre à cette hausse.".

