Les températures quasi estivales attendues ces prochains jours devraient apporter un brin d’optimisme dans la morosité ambiante. On annonce ainsi 22 degrés pour ce mardi et 23 degrés mercredi, avant une chute en fin de semaine. Des températures qui risquent de donner des envies à certains : boire un verre dans un parc, faire un barbecue au bord d’une rivière. Quoi de plus normal…

Seulement voilà, avec le retour du beau temps, le respect des règles sanitaires apparaît de plus en plus compliqué à faire respecter. Chantal Reygel, déléguée CGSP au sein de la police bruxelloise nous confie : "Il y a beaucoup de colère dans la population, surtout avec les jeunes. Un an, c’est long, on peut les comprendre, mais on a vu certaines personnes narguer les policiers. Je crains que ce soit de plus en plus compliqué."

À Bruxelles et plus particulièrement dans le Bois de la Cambre, toute la panoplie sera utilisée, avec des patrouilles à pied, à vélo ainsi que des cavaliers et même des drones à disposition des policiers.

À Namur, une attention sera portée sur certains lieux tels que les quais de hallage de Meuse et de Sambre ou la Citadelle. D’autres endroits du centre-ville seront aussi surveillés pour éviter tout débordement. "Nous n’avons pas eu de menaces de gros rassemblement mais on a sensibilisé les patrouilles au sujet de possibles petits rassemblements. Nous avons aussi mobilisé des équipes supplémentaires. La météo annoncée va inciter les gens à sortir de chez eux, ce qui est au final mieux qu’en intérieur", assure le chef de corps de la zone de police de Namur Capitale Vincent Mathy.