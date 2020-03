SociétéReportage "Nous, on doit choisir: mourir de faim ou crever du coronavirus" Annick Hovine

Le Broebbeler, le Barvis et tous les autres bars du parvis de Saint-Gilles, au centre de Bruxelles, sont fermés. Même le restaurant social de l’Ilot, une Asbl qui lutte contre le sans-abrisme depuis 60 ans, tourne à huis clos. A l’intérieur, on s’active, pour préparer des repas à emporter. A midi pile, une porte s’entrouvre: une table est glissée dans l’entrée, chargée des victailles à distribuer aux personnes qui font une pseudo-file, en gardant plus ou moins un mètre de distance. Reportage.