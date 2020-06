Pour leur dernière conférence de presse hebdomadaire, les experts ont apporté quelques précisions sur les tendances l'épidémie de coronavirus en Belgique.

Les tendances à la baisse se poursuivent. Que ce soit en termes de nouvelles hospitalisations et de décès, les chiffres diminuent. Les admissions à l'hôpital ont ainsi diminué en moyenne sur les 7 derniers jours.

"Le R0 (ndlr : qui représente le nombre de nouvelles personnes infectées par une seule personne atteinte du coronavirus) est toujours en dessous de 1. On est donc toujours dans une phase d'extinction de la présence du virus", précise Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19.

Autre bonne nouvelle : nous sommes repassés pour la première fois en-dessous des 500 lits occupés par des patients Covid-19 à l'hôpital et sous la barre des 100 lits en soins intensifs.

En moyenne hebdomadaire, le nombre de décès continue également de baisser.

La barre d'un million de tests franchie

Comme l'ont indiqué les experts, 13.115 tests ont été pratiqués ce jeudi, ce qui signifie que la Belgique a passé la barre du million de tests. "Sur 1 million de tests, on a diagnostiqué 60.000 cas positifs. Cette semaine, il y a eu une légère augmentation de 1% de nouveaux cas par rapport à la semaine dernière. Ces chiffres ne nous inquiètent pas, même si cela doit être suivi. De plus en plus de tests sont pratiqués, avec un public de plus en plus large, nous pensons donc que ces tests positifs ont essentiellement révélé des patients avec des symptômes peu sévères."

Le virus est toujours là

"Nous ne devons pas oublier le bilan humain, très lourd, du Covid-19", souligne Benoit Ramacker, porte-parole du Centre de crise. Si les chiffres sont bons, cela ne veut pas dire que le virus a complètement disparu. "Le virus fera encore des victimes", rappelle-t-il.

S'il n'y aura plus de conférence de presse hebdomadaire, les experts tiennent à rappeler que les informations liées au coronavirus seront toujours disponibles sur le site web : info-coronavirus.be