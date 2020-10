Bruxelles resserre la vis: tout ce qui change dans les magasins Société M.R. Les Bruxellois ne pourront plus être accompagnés pour faire leurs achats.

© BELGA

Comme la Wallonie, Bruxelles a décidé de resserrer la vis dans sa lutte contre le coronavirus. Réuni avec les bourgmestres des communes de la capitale, Rudi Vervoort a décidé d'adopter des mesures supplémentaires à celles annoncées par le comité de concertation ce vendredi 23 octobre. Ces règles qui resteront en vigueur jusqu'au 19 novembre toucheront les commerces.



En effet, à partir de lundi, les Bruxellois devront faire leurs achats seuls (exception faite pour les enfants de moins de 12 ans qui pourront accompagner leurs parents). Qui plus est, tous les magasins devront fermer leurs portes à 20 heures (exception pour le take-away jusque 22 heures).



Ces nouvelles règles sont plus contraignantes que celles annoncées par le comité de concertation ce vendredi, puisqu'il avait alors été décidé que deux personnes pouvaient encore faire leurs achats ensemble. Mais Bruxelles a estimé que sa situation sanitaire justifiait des mesures plus strictes pour la capitale.