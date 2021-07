Olivia est, pour la deuxième année consécutive, le prénom de fille le plus donné aux nouveau-nés en Belgique. Elle garde la préférence sur Emma, qui, après 16 ans de règne, s’était effacée en 2019. Arthur est le prénom le plus populaire chez les garçons pour la troisième année de suite. C’est ce qui ressort des nouveaux chiffres de Statbel, l’office belge de statistique, sur les prénoms et les noms de famille en 2020.

