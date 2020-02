Le décès d’un proche est synonyme d’émotions douloureuses, de tristesse profonde. Conscientes de l’importance de ce moment, les funérailles Georges Henri mettent l’accent sur la bienveillance, l’empathie et l’accompagnement des personnes endeuillées. Tout en organisant une cérémonie respectueuse des souhaits de tous... Rencontre avec Alain de Lophem, responsable des funérailles Georges Henri.

Alain de Lophem, quel a été votre parcours avant de lancer votre propre entreprise de pompes funèbres, en février 2020 ?

Après un parcours dans le marketing et la vente, j’ai été sollicité pour devenir gérant des funérailles Michel, à Bruxelles, une maison fondée en 1920. Elle avait notamment célébré les funérailles du roi Léopold III. Roland Michel, le responsable, un être charismatique, m’a donné le goût du métier. Une profession avant tout axée sur l’empathie, la bienveillance et l’accompagnement. J’ai appris le métier sur le tas à partir de 2012, avant de quitter la société en 2019 parce qu’elle allait être revendue. J’ai alors décidé de lancer ma propre entreprise, « Funérailles Georges Henri », ainsi nommée car nous nous situons au pied du métro George Henri.

Votre logo comprend des parenthèses « vides » de tout contenu, que signifient-elles ?

Elles signifient tout ce que nous apportons aux familles « en plus » : la qualité, l’approche humaine, l’empathie, la bienveillance... Et bien sûr, nous nous occupons de l’organisation des funérailles de A à Z. Les proches se sentent souvent perdus dans les jours qui suivent le décès. Ils peuvent entièrement se reposer sur nous d’un point de vue humain, pratique et administratif. Nous nous occupons de tout, qu’il s’agisse de l’organisation des funérailles en tant que telles (vêtements, derniers hommages, gestion de la date, souhaits divers, célébrations...). Nous sommes là pour seconder les proches avec force, douceur et discrétion. Et notre parfait bilinguisme nous permet d’organiser des funérailles partout en Belgique.

Quelle est votre philosophie lors de l’organisation de funérailles ?

On ne veille jamais assez sur les personnes endeuillées. Ni sur le défunt. Nous écoutons les desiderata de chacun. Notre but est d’offrir des funérailles qui vont au-delà des attentes, dans le respect des dernières volontés, celles des proches, du protocole et de la confession religieuse ou philosophique.

Vous mettez l’accent sur plusieurs choses, dont la prévoyance. Qu’est-ce que cela signifie ?

Il s’agit de prévoir ses funérailles à l’avance, d’anticiper, afin d’offrir une plus grande sérénité à ses proches. Cela permet aussi de garantir le respect des dernières volontés avec des funérailles correspondant à la personnalité de la personne, mais aussi des possibilités de financement sur mesure. Cette démarche permet,, en outre d’épargner aux proches des charges émotionnelles, administratives ou financières... Et de les décharger de l’organisation des funérailles.

Comment se déroulent ces funérailles ?

Il s’agit ici de réaliser une série de tâches bien précises, comme la prise en charge du défunt sur son lieu de décès, le transfert au funérarium, la rencontre avec les proches, les derniers hommages, l’inhumation ou l’incinération, le monument funéraire, les fleurs, la cérémonie, l’avis nécrologique, les imprimés, les décharges administratives... Nous sommes là pour seconder les proches au plus près, les accompagner tout au long du processus avec chaleur et professionnalisme.

Vient enfin l’après-funérailles...

Oui, là aussi nous avons un rôle à jouer. En effet, pour le conjoint survivant, ce n’est pas toujours facile... Nous orientons alors la personne vers le spécialiste le plus approprié, qu’il s’agisse d’un soutien psychologique, des démarches administratives (pension, mutuelle, assurances, banque, commune, impôts), du suivi des dossiers de santé, de l’entretien de la maison, de la mobilité...

Vous vous montrez également très flexible, attentionné, et hyper personnalisé dans vos démarches...

Oui, nous sommes une petite structure et l’avantage de démarrer une nouvelle entreprise est de pouvoir choisir nos partenaires de A à Z. Nous les avons sélectionnés parce qu’ils travaillent dans le même esprit que nous : avec empathie, discrétion, dans le plus grand respect de la famille, en assurant une tenue impeccable... Je suis également aux côtés des proches de bout en bout, soutenu par l’équipe des corbillards, des porteurs, des soins à la conservation (avec notamment la possibilité de thanatopraxie), qui se succèdent avec professionnalisme et humanité.

Vous vous montrez également sensible à la question environnementale...

Oui, le nombre de décès sur la planète étant estimé à 56 millions par an, les pratiques funéraires ont un impact important sur notre environnement. Nous minimisons l’utilisation de produits toxiques tout en proposant un large choix en matières de funérailles écologiques : cercueils verts (fabriqués en peuplier, sans solvants, avec un capiton en coton naturel), urnes biodégradables, produits d’embaumement moins toxiques que le formaldéhyde, funérailles « carbone neutre » en plantant un nombre d’arbres suffisant pour compenser l’émission des gaz utilisés pour les funérailles...

Funérailles Georges Henri

Boulevard Brand Whitlock, 123 à 1200 Bruxelles. 02 374 05 00 - 0473 980 394 (24/24 & 7/7)

alaindelophem@georgeshenri.be

www.georgeshenri.be