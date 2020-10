Les hôpitaux sont en état d’alerte face à la seconde vague de l’épidémie de Covid-19. "On est très inquiets, oui", indique le professeur Geert Meyfroidt, intensiviste à l’UZLeuven et président de la Société belge de médecine intensive. "On a vu une augmentation des hospitalisations la semaine dernière et au cours du week-end. C’est très rapide."