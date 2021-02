Pour les amoureux de la neige, l’année 2021 aura déjà offert son lot de beaux paysages en Belgique. De quoi mettre un peu de baume au cœur de tous ces Belges privés de ski, d’autant plus que de nouvelles précipitations sont attendues dès ce dimanche.

En effet, une tempête de neige va s’abattre sur l’Allemagne, les Pays-Bas et une petite partie de l’Angleterre, et cela pourrait avoir des conséquences chez nous. “On pourrait atteindre aux Pays-Bas une couche de 30 à 40 centimètres avec des vents forts, souligne Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. La Belgique devrait se retrouver juste en marge de cette tempête, mais il suffit de pas grand-chose pour que cette masse descende chez nous et amène des chutes de neige conséquentes. Dans un premier temps, j’estimais qu’il y avait 30 % de chances pour que notre pays soit touché, mais cela pourrait tout de même déborder un peu plus que prévu sur le nord du pays voire même dans le centre dans la nuit de dimanche à lundi.”

Il faudra donc surveiller la situation de près, d’autant plus que les modèles sont très sensibles au changement quand il s’agit de neige. “Ce qui se précise pour la journée de dimanche, c’est qu’il pourrait y avoir de gros écarts de températures entre les Pays-Bas où on annonce -4 degrés en journée à Amsterdam et Liège, par exemple, où on annonce 8 à 9 degrés. Le contraste pourrait être énorme, mais un changement pourrait très vite arriver. En fait, l’endroit où on a le plus de chance de voir de la neige, pour une fois, sera la côte !”

Ce qui est par contre certain, c’est que le froid va faire son retour en Belgique dès le début de la semaine prochaine. “Le froid va gagner la partie dans la nuit de dimanche à lundi, explique-t-il. Il va même s’agir de la période la plus froide de l’année avec des températures négatives en journée, même dans le centre du pays. On s’attend à la période de froid la plus intense depuis février 2018. Pendant la nuit, des températures de -7 ou -8 degrés sont envisageables.”

Un froid qui devrait s’installer durant toute la semaine, avec des chutes de neige attendues. “Cela n’aura rien à voir avec la tempête de ce dimanche. On parle plutôt de chutes éparses durant la semaine mais cela pourrait toucher l’ensemble du territoire, estime-t-il. Pour la journée de vendredi prochain, certains modèles indiquent même des chutes de 15 à 20 centimètres dans les Hautes-Fagnes et même 3 à 4 centimètres dans le centre du pays. Mais tout cela demande évidemment des vérifications dans les prochains jours.”

Une chose est sûre, l’hiver est loin d’être fini en Belgique.