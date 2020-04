La ministre bruxelloise de la Mobilité demande l’ouverture des magasins de vélo durant le déconfinement.

De plus en plus de communes aménagent leur voirie en faisant la part belle aux piétons et aux cyclistes. Objectif initial : respecter les distances de sécurité. Une occasion aussi de revoir la mobilité urbaine. La semaine dernière, la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt (Groen) envoyait un courrier aux 19 bourgmestres bruxellois, indiquant son soutien aux initiatives. L’appel a été entendu, et la transformation est sur les rails.