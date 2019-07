Vendredi après-midi et en début de soirée, le ciel deviendra partiellement à parfois très nuageux avec le développement d'orages localisés, pouvant être intenses et accompagnés de grêle et de coups de vent, indique l'Institut royal de météorologie.

L'ouest du pays devrait conserver provisoirement un temps généralement sec. Les maxima se situeront entre 24° au littoral et 38° ou 39° en Campine, avec des valeurs proches de 35° dans le centre. Le vent sera faible ou modéré de direction variable dans la moitié est du pays, modéré d'ouest à nord-ouest dans la partie ouest. Vendredi soir et dans la nuit, la fréquence des orages deviendra plus importante et le risque s'étendra à l'ensemble du territoire. Ils pourront être intenses, accompagnées de grêle et de rafales de vent soutenues. Les minima seront compris entre 16° et 21°. © Capture de l'Institution royal météorologique (IRM) © Capture de l'Institution royal météorologique (IRM)

Samedi

Samedi, le temps sera très variable avec quelques éclaircies et des périodes très nuageuses. Des orages sont encore prévus et pourront être intenses, accompagnés de fortes rafales de vent et de grêle. Les maxima oscilleront entre 22° et 28°. © Capture de l'Institution royal météorologique (IRM)

Dans la nuit de samedi à dimanche et encore dimanche, une zone de pluies soutenues arrivera depuis la France. © Capture de l'Institution royal météorologique (IRM)

Le temps sera ensuite variable durant toute la semaine.