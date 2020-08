Le 21 juillet, on apprenait que la start-up bruxelloise Devside avait été choisie pour développer l’application de traçage du Covid en Belgique. Depuis, l’entreprise a essuyé certaines critiques.

Axel Legay, professeur à l’UCLouvain, copilote la gestion de ce dossier et souhaite faire toute la lumière sur le projet. “Il y a eu de la confusion et il faut absolument remettre les choses au clair dans l’intérêt du public et de cet outil fondamental dans la lutte contre la propagation du virus.”