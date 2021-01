Où les vaccins seront-ils administrés en Belgique ? Et par qui ? Société05:46 Laurent Gérard

Administrer un vaccin à des millions de personnes constitue un défi logistique inédit, en Belgique comme ailleurs. Alors que la campagne de vaccination débute dans les maisons de repos, se posent des questions pratiques pour la suite des opérations. Un grand principe a été retenu, celui d’utiliser au maximum des infrastructures existantes, afin d’assurer une mise en œuvre plus efficace et plus rapide.