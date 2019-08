Les avions continuaient à partir sans bagages ou avec seulement une partie de ceux-ci à Brussels Airport samedi aux environs de 15h00, a indiqué la porte-parole de l'aéroport, Nathalie Pierard. Actuellement, 60 vols depuis ce matin sont partis sans bagages. Malgré la résolution du problème, des avions continuent à décoller sans tous les bagages à bord car l'aéroport ne parvient pas à gérer le surplus provoqué par la panne.

"Un volume exceptionnel (de bagages) doit être traité en même temps. Actuellement, 60 vols depuis ce matin sont partis sans bagages ou avec seulement une partie de ceux-ci. Nous mettons tout en œuvre pour trier les bagages et les envoyer le plus rapidement possible vers les différentes destinations", a indiqué la porte-parole de Brussels Airport.

Ce samedi matin vers 6h, à l'entame d'une journée de grosse affluence, la sangle d'une valise s'est détachée et a bloqué le système de bagages de Brussels Airport en l'endommageant. Trois heures de réparation ont été nécessaires.