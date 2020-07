L’occupant nazi n’avait pas réussi à éliminer la Résistance il y a trois quarts de siècle mais la pandémie actuelle a eu raison de ce qui devait être une ultime occasion de mettre en exergue le rôle des combattants de la liberté d’alors.

Qu’à cela ne tienne, le travail de mémoire se fera plus que jamais dans la longue durée. Et il est loin d’être achevé. À cet égard, on épinglera la parution récente à l’initiative du Cegesoma et de Lannoo/Racine de Papy était-il un héros ?, au sous-titre on ne peut plus explicite qui explique l’importance aujourd’hui encore de comprendre l’implication d’entre cent et cent cinquante mille d’hommes et de femmes de chez nous dans la Résistance, souvent au prix de leur vie ou des affres de la déportation.