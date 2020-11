Partagés entre tristesse, peur et courage, les hôpitaux foncent vers la catastrophe: "On ne sera pas sortis de la crise sanitaire avant plusieurs mois" Société Laurent Gérard

© BELGA

La deuxième vague de coronavirus déferle avec une intensité croissante sur la Belgique et dans les hôpitaux, on ne se fait plus d’illusions. La situation sera pire qu’au printemps. "On fonce vers un mur", résume Stéphane Olivier, directeur général du CHU Ambroise Paré, à Mons. Témoignages.