Quelle sera la marche à suivre pour les fêtes de fin d'année ? Sera-t-il possible de faire ses achats de Noël dans les magasins ? Les Belges devraient avoir les réponses à ces deux questions dans le courant de la journée. Le Comité de concertation, qui se réunit à 13 heures ce vendredi 27 novembre, tranchera d'une possible réouverture des magasins et d'un élargissement (ou non) de la bulle pour la fin décembre.Retrouvez ci-dessous toutes les dernières informations concernant ce nouveau Comité de concertation.