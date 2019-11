L’accord de médiation entre la Province et Dominique Detry a abouti. Il sera avalisé ce jeudi en Collège. Cette fonctionnaire de 62 ans sera dispensée de service et percevra un salaire complet jusqu’à la pension. La province reconnaît également qu’elle aurait dû être nommée en qualité de Directrice en mars 2000.

C’est probablement la fin d’une vieille et triste histoire. Dominique Detry, 62 ans, fonctionnaire à la Province de Namur, a été mise au placard il y a plus de 15 ans et payée, de son propre aveu, à ne rien faire. Interrogée par la DH en juin dernier, elle se qualifiait alors elle-même “d’emploi fictif” ajoutant avec regret n’avoir “aucune mission à effectuer.”

(...)