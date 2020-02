Le Gardasil9 va manquer. La priorité est donnée à la vaccination dans les écoles.

Le papillomavirus humain (HPV) est une infection sexuellement transmissible très répandue. Celle-ci entraîne des lésions au niveau des organes sexuels, de l’anus et peut, dans certains cas, causer des cancers (du col de l’utérus, de la gorge, etc.). L’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) recommande dès lors la vaccination des jeunes, filles comme garçons, contre le HPV à l’âge de 13-14 ans.