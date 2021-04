Pour l'instant le gouvernement ne s'est pas encore penché sur la question des festivals de cet été. Seront-ils maintenus ou annulés ? Les autorités considèrent qu'il est trop tôt pour se prononcer et plancheront sur la question dès la mi-mai.

Pour ce qui est des événements extérieurs, la marche à suivre pour le mois de mai reste la même que celle énoncée lors du dernier Comité de concertation. A savoir maximum 50 personnes réunies lors d'activités organisées à l'extérieur. Une série d’événements tests en intérieur seront par ailleurs organisés à partir de la semaine prochaine.

Les choses pourraient par contre être différentes pour le mois de juin. En effet, à condition que 8 personnes sur 10 de la population dite vulnérable soient vaccinées et si le taux d'occupation ne dépasse pas les 500 personnes dans les soins intensifs, alors jusqu'à 200 personnes pourront se réunir aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. A noter, qu'à l'intérieur l’occupation maximale de la salle sera de 75%. Les personnes devront toujours porter un masque et respecter dans la mesure du possible la distanciation sociale.