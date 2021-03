Peut-on affirmer que le variant britannique est plus létal ? Société Laurence Dardenne

© Reporters / DPA

Publiée le 10 mars dernier dans le British Medical Journal, une première analyse, menée par des chercheurs des Universités d’Exeter et de Bristol auprès de près de 110 000 patients atteints de différentes souches de Covid-19, avait fait état d’un risque de mortalité à 28 jours 64 % plus élevé pour le variant britannique que pour la souche dite "classique" du virus. Le lendemain, publiée en preprint sur le site MedRxiv, une autre étude, menée par des scientifiques de l’Université d’Oxford et portant sur quelque 200 000 malades et 3 400 autres en soins intensifs, indiquait que le variant anglais apparaissait comme un facteur aggravant avec un risque deux fois plus élevé d’aboutir aux soins intensifs et un risque 60 % plus élevé de mortalité à 28 jours.