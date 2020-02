L’arrivée du nouveau modèle de prescription pour les médicaments semble avoir créé la confusion dans les pharmacies. Désormais, le papier est banni. Seule vaut la prescription électronique. "La période de transition a bien pris fin ce 1er février", confirme l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) mercredi. Mais le patient ne peut être victime des nouveautés, nuance-t-il.

L’Inami lance donc à nouveau un appel clair aux prescripteurs de prescrire en priorité par voie électronique, de ne plus prescrire sur papier que dans les situations exceptionnelles prévues et, dans ce cas, d’utiliser le nouveau modèle. "Nous considérons que prolonger la période de transition (pendant laquelle ancien et nouveau modèles pouvaient cohabiter) ajouterait de la confusion pour tous les acteurs et créerait une incertitude sur le terrain."

Si toutefois un ancien modèle de prescription devait refaire surface, l’Inami appelle au pragmatisme. "Nous n’attendons pas du patient qu’il paie le prix total de son médicament, avant de devoir ensuite entamer des démarches auprès de sa mutualité pour se faire rembourser. Le pharmacien pourra pratiquer le tiers payant pour les médicaments remboursables. Le patient paiera donc, comme d’habitude, uniquement la part que l’assurance soins de santé ne prend pas en charge. L’Inami restera pragmatique et l’on peut parler ici d’une période de tolérance."