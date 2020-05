Le Conseil national de Sécurité a décidé mercredi dernier d'enclencher la phase 2 du déconfinement. Celle-ci entre en vigueur ce lundi 18 mai.

L'élément phare de cette phase 2 concerne la réouverture partielle des écoles. Côté francophone, cette reprise concernera les élèves de sixième primaire et de sixième et septième secondaires. Sur le terrain, la rentrée se fera toutefois en ordre dispersé, notamment en fonction des réseaux d'enseignement et des communes. Ainsi, le Secrétariat général de l'enseignement catholique (SeGEC), qui chapeaute l'ensemble des pouvoirs organisateurs des écoles du réseau catholique, recommande de ne reprendre les cours que le mardi 19. Plusieurs communes ont également annoncé que les cours ne reprendraient pas ce lundi.

Côté économique, les coiffeurs et autres professions de contact, comme les salons d'esthétique et les salons de tatouage, pourront aussi reprendre leur activité à partir de lundi. Le client et le coiffeur (ou l'esthéticienne, le tatoueur, etc.) devront porter des masques et les clients ne pourront venir que sur rendez-vous.

Des marchés de maximum 50 échoppes pourront aussi être organisés moyennant l'accord des autorités locales. Les règles de distanciation devront y être d'application et un plan de circulation devra être instauré. Le port d'un masque ou d'une protection bucco-nasale sera obligatoire pour les commerçants et leur personnel et sera fortement conseillé pour les clients.

Les musées et les infrastructures d'intérêt culturel comme les bâtiments historiques ou les parcs animaliers pourront aussi rouvrir leurs portes à partir de lundi. Une billetterie en ligne ou par téléphone sera obligatoire ainsi que des mesures pour éviter les effets de foule à l'intérieur de l'établissement. Les bibliothèques pourront également ouvrir aux mêmes conditions.

On apprenait en outre ce dimanche que les parcs animaliers intérieurs, comme les aquarium, delphinarium ou encore terrarium, sont également concernés par les nouvelles mesures de déconfinement de ce lundi. (Tous les détails ici)

Les entraînements sportifs réguliers en extérieur, les cours à l'extérieur et en club pourront aussi reprendre à partir de lundi. Cette reprise se fera aussi sous conditions. Ainsi, les groupes devront compter maximum vingt personnes. Les cours et entraînements pourront reprendre en présence d'un entraîneur et à condition que les distances de sécurité soient respectées. Les clubs pourront ouvrir si toutes les mesures de sécurité sont prises. Les cafétérias et les vestiaires devront rester fermés.

Enfin, le Conseil national de Sécurité a décidé mercredi d'autoriser la présence d'un maximum de 30 personnes pour les mariages et enterrements, sous certaines conditions et dans le respect des distances de sécurité. Il ne sera pas permis d'organiser de réception à l'issue de ces cérémonies.