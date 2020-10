Lors de la conférence de presse qu’elle donne le lundi 5 octobre après avoir gagné en justice sur toute la ligne - la reconnaissance de paternité, le nom de Saxe-Cobourg, le titre de princesse de Belgique -, Delphine (ex-Boël), fille d’Albert II née hors mariage, explique "ne rien attendre" de la famille royale . Ni de son père, ni de ses frères et sœur, le roi Philippe, le prince Laurent et la princesse Astrid. À peine quatre jours plus tard, elle rencontrera pourtant longuement Philippe en privé.