L'espoir est revenu du côté des Belges afin de partir en vacances cet été.

Pour la RTBF, Philippe Goffin a annoncé une bonne nouvelle pour les habitants belges: les voyages en Europe pourraient être autorisés à la mi-juin. "La décision relève du Conseil national de Sécurité. Mais c’est vrai que nous sommes dans une phase de préparation, de discussions pour faire en sorte que lorsque le GO sera donné – et j’espère qu’on pourra le donner -, on travaille de manière coordonnée avec nos voisins européens."

Cependant, le ministre belge des Affaires étrangères a également tenu à nuancer son propos: "C’est encore un peu tôt. J’aimerais le dire de manière certaine. On peut parler d’espoir conditionné. Vers la mi-juin, je pense qu’on y verra définitivement clair par rapport aux possibilités de voyager. On sait que le Belge aime voyager""

Philippe Goffin a estimé que la période du 8 et 15 juin était "réaliste". "Pour le moment, nous sommes dans une phase de contacts avec les ministres des Affaires étrangères ou européennes pour faire en sorte que la sortie de crise permette une ouverture des frontières coordonnées. C’est l’essentiel pour nous" a-t-il ajouté. Les premiers contacts ont été établis avec quatre pays: Pays-Bas, Allemagne, Grand-Duché du Luxembourg et France.

Pour conclure, Philippe Goffin a annoncé: "Le message est clair, c’est d’essayer progressivement de sortir de ce confinement. Mais de manière coordonnée avec les autres pays européens."L'Italie a déjà annoncé que ses frontières seraient rouvertes à partir du 3 juin.