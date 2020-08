"Notre pays a joué son rôle avec ses capacités et ses possibilités. Il ne faut pas dénigrer l’effort belge." Le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin (MR), défend l’efficacité et la pertinence de l’intervention de B-Fast au Liban. L’aide d’urgence que la Belgique a envoyée à Beyrouth, après l’explosion qui a ravagé une partie de la ville, le mardi 4 août, a consisté en l’envoi d’un C130 rempli de matériel médical, trois jours plus tard.