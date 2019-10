Le ministre flamand en charge des Médias et de la Jeunesse, Benjamin Dalle (CD&V), a indiqué mercredi qu'il allait discuter avec les mouvements de jeunesse au sujet de la protection de la vie privée. Dans un reportage diffusé mercredi soir dans le cadre de l'émission "Pano" (VRT), on apprend que des clichés postés en ligne par des mouvements de jeunesse ou des clubs sportifs, a priori innocents, sont parfois "utilisés" par des pédophiles, qui les examinent attentivement ou les échangent avec des commentaires salaces.

Pano montre entre autres dans son reportage des sites internet spécifiquement dédiés à l'échange de "photos volées" d'enfants, qui proviennent des réseaux sociaux. Le ministre flamand Benjamin Dalle plaide pour davantage de sensibilisation, mais pas forcément de règles.

"Nous devons agir avec précaution quand il s'agit des réseaux sociaux et de l'usage de canaux digitaux au sein d'organisations de jeunes", indique-t-il. Il promet ainsi de chercher des solutions, avec le secteur de la jeunesse. Par le passé, des conseils avaient déjà été transmis aux organisations de jeunes via le centre de connaissances flamand "mediawijsheid" (que l'on pourrait traduire par "sagesse médiatique"), note-t-il. Les actions en la matière "doivent être renforcées".

"Engageons-nous dans une meilleure information et sensibilisation des organisations et de leurs responsables", dit-il, estimant que de nouvelles règles ne sont pas nécessaires. "Cela commence d'abord par nous-mêmes: avec de bons paramètres de confidentialité, on peut déjà éviter pas mal de problèmes", assure-t-il.