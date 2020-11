Quelles décisions seront prises ? Invité de Matin Première ce vendredi, Pierre-Yves Jeholet a évoqué le comité de concertation de ce jour, qui s'annonce tendu.

"Ce seront des choix très difficiles à faire", a-t-il prévenu. Comme plusieurs acteurs, il souhaite que le gouvernement autorise la réouverture des commerces "non-essentiels". "Il y a un consensus sur l’ouverture des commerces", a-t-il déclaré.

"Le risque est bien plus grand y compris sur le volet psychologique, économique. Les commerçants, les PME, ils souffrent, ils meurent. Quand on ouvre au Luxembourg, en Allemagne, au Pays-Bas, en France, tous les Belges feront le déplacement pour acheter leurs cadeaux. Ce sera pire que de ne pas les ouvrir", prévient-il.

"Les Belges vont aller dans les pays voisins pour aller faire du shopping, cela aura des répercussions épidémiologiques", avertit le libéral.

Toutefois, Pierre-Yves Jeholet s'est montré prudent sur la question d'un déconfinement: "On peut déconfiner beaucoup de choses", mais "toutes les décisions doivent tenir compte des équilibres entre la pression dans les hôpitaux, les écoles ouvertes et la vie économique et sociale", a-t-il ajouté.