Plaidoyer pour décriminaliser l’usage des drogues : "La doctrine d’un monde sans drogues est une illusion qui fait plus de dégâts qu’elle ne permet de progrès" Société Annick Hovine

© BELGAIMAGE

La loi qui constitue le socle de la politique belge en matière de drogues passe aujourd’hui le cap du siècle. Pour le collectif #Stop1921 et Smart on Drugs, son équivalent flamand, qui rassemblent une cinquantaine d’associations actives à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre, il n’y a aucune raison de célébrer l’anniversaire de cette loi du 24 février 1921 "concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques", en décalage complet avec la société contemporaine.