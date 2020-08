La plainte est portée par le mouvement citoyen de soignants "Take care of care", créé pour faire face à la crise sanitaire, qui considère que le généraliste met en danger la population.



Le Dr Bouillon propose des tests de dépistage du coronavirus dans plusieurs communes du Hainaut, œuvrant dans le cadre de l'ASBL United people dont il fait partie. Le problème est qu'il s'agit de tests sérologiques, à réponse instantanée, provenant de la marque Medakit, dont l'utilisation est interdite par un arrêté royal. Cet "autotest" que l'on peut acheter en ligne et réaliser seul en quelques minutes, est peu fiable. Il ne détecte pas directement le virus, mais la production d’anticorps, signe que la personne testée à été en contact avec le Covid-19 ou non. Or un résultat négatif ne permet pas d'exclure que "le sujet testé soit porteur asymptomatique susceptible de diffuser le virus", selon le Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Hainaut.



Pour le mouvement "Take care of Care", le praticien diffuse une fausse information, laissant penser qu'un test négatif pourrait être rassurant.



Le Conseil s'est d'ailleurs dit, ce jeudi dans un communiqué, "interpellé par de nombreux praticiens qui s’inquiètent des dangers de l’organisation de tests sérologiques rapides Covid-19 (Medakit). Il met en garde la population contre ce genre de démarche qui risque de donner de fausses assurances à ceux qui y répondent."

La semaine dernière, la police avait saisi le matériel de dépistage du Docteur Bouillon à Mons. Selon le parquet, ces tests "n'apportent aucune garantie de sécurité".

Pour rappel, lorsqu’ils sont réalisés sous prescription médicale, le coût des tests sérologiques du coronavirus est pris en charge par l’assurance-maladie. Alors que le Dr Bouillon rédige une attestation de résultat du test pour 20 euros.