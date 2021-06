L'occasion également de s'attarder sur la répartition de ces doses selon les régions, et sur le laboratoire pharmaceutique ayant effectué le plus de livraisons. Plus de 5,5 millions de doses ont été fournies à la Flandre, pour un peu plus de 3 millions à la Wallonie. De son côté, Bruxelles en a reçu 985.935, tandis que la Communauté germanophone s'en est fait livrer jusqu'à présent un peu moins de 70.000. Une certaine quantité de vaccins a également été conservée en tant que réserve stratégique, pour l'armée, la justice et pour des essais cliniques.

Pfizer/BioNTech représente plus de la moitié des vaccins fournis, avec 6.272.565 doses. AstraZeneca en a livré 2.017.600, Moderna 975.600 et Johnson & Johnson 384.400.

Le SPF Santé publique a également fait le point sur le nombre de seringues et d'aiguilles qui ont été livrées. Pour la préparation des vaccins (un ajout de sérum physiologique aux doses fournies par les laboratoires), la Belgique a reçu 10 millions d'aiguilles et 10,57 millions de seringues. Et pour l'injection, le pays dispose de 1,9 million d'aiguilles, 3,69 millions de seringues et 13,3 millions de seringues courbes.