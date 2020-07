Les départements des Affaires étrangères du Portugal et de la Suisse ont tous deux communiqué leur mécontentement à la Belgique. Les autorités ont ensuite retiré les régions de leur liste orange, qui comprend toutes les zones comptabilisant plus du double d'infections que notre pays.

Pour les autorités tessinoises, la mesure était dépourvue de tout fondement scientifique. "D'après les dernières données sur le coronavirus, le Tessin est l'un des cantons les plus sûrs de Suisse", affirment-elles. La Belgique a peut-être réagi à la signalétique utilisée par le canton, où les autorités informent notamment par le biais de couleurs, indique l'ATS jeudi. Après une phase plus détendue en bleu, le canton est récemment à nouveau passé à l'orange, pour appeler la population à la vigilance.

Pour le reste, les conseils aux voyageurs n'ont pas changé. Certaines régions d'Espagne, du Portugal et le Leicester britannique restent classées rouge. Les voyages non essentiels, comme les voyages touristiques, vers ces destinations sont dès lors interdits. Les voyages essentiels sont par contre bien autorisés. Un retour en Belgique depuis de ces régions implique une quarantaine et des tests obligatoires.

Le SPF Affaires étrangères recommande de consulter les conseils aux voyageurs sur le site diplomatie.belgium.be et de s'inscrire sur la plateforme travellersonline.diplomatie.be avant tout voyage.